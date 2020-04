Stille ramp in verpleeghuis: 'De ouderen gaan hier één-voor-één dood'

Laatste familiebezoeken in beschermende kleding, hele verdiepingen in volledige isolatie en afdelingen waar meer dan de helft van de bewoners overlijdt. In verpleeghuizen maakt het coronavirus onder hoogbejaarde ouderen veel slachtoffers.

In minstens veertig procent van de verpleeghuizen zijn besmettingen met het virus. Zo ook in het Wereldhuis in Boxtel. Daar zijn inmiddels 17 van de 124 bewoners overleden. Op één afdeling zelfs zeven van de 21 bewoners.

Daar werkt Senna Elkadiri. "Elke dag denk ik: dit was het", vertelt ze, "maar er komen er per dag weer twee bij." De ouderen die zij al jaren verzorgt, gaan één-voor-één dood. Inmiddels telt de afdeling zoveel besmettingen dat hij is afgesloten van de rest van het verpleeghuis. Ook bewoners die niet besmet lijken, moeten er blijven.

Nieuwsuur maakte in samenwerking met personeel, bewoners en hun familie opnamen in het verpleeghuis. De bewoners en de familie die in beeld komen hebben daar uiteraard toestemming voor gegeven.

Vanwege besmettingsgevaar konden we zelf niet naar binnen. Daarom filmde een medewerker voor ons de ramp die zich achter de deuren voltrekt: