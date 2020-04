Verpleeghuizen hard getroffen door corona: 'Afscheid nemen is nu het zwaarst'

Het aantal ouderen dat in verpleeghuizen overlijdt aan corona, ligt waarschijnlijk hoger dan valt af te lezen uit RIVM-cijfers. Dit blijkt uit een eigen telling op basis van elektronische patiëntendossiers van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso).

Ook verpleeghuis Oranjehoeck, net onder de rook van Rotterdam, is hard getroffen. Van de 56 cliënten is een groot aantal besmet geraakt; meerdere bewoners zijn overleden.

Monique van de Wal van de overkoepelende zorginstelling waar het verpleeghuis onder valt, deelt de kille aantallen liever niet: "Het is momenteel heel zwaar, zeker voor het personeel. Iedereen doet zijn stinkende best. Het zorgpersoneel is altijd gewend om mensen te helpen en te verplegen, maar dit is afschuwelijk."

Bewoners van verpleeghuizen worden vaak niet getest op corona, waardoor ze na een overlijden ook niet meetellen als coronadode. Het RIVM registreert alleen als er een test heeft plaatsgevonden. Om het werkelijke aantal slachtoffers in verpleeghuizen in kaart te brengen, gaat Verenso om de dag cijfers publiceren.

Geen afscheid

In Oranjehoeck worden vooral ouderen met dementie verpleegd, in kleinschalige groepen en huiselijke sfeer. Aan hen is het moeilijk uit te leggen waarom familieleden niet meer langskomen en waarom in korte tijd alles is veranderd.

Het zwaarst is nu het afscheid nemen, wanneer een bewoner overlijdt. Van de Wal: "Normaal gesproken is er in een verpleeghuis een uitgeleide: dan wordt de kist naar buiten gebracht en staat iedereen in een rij. Als eerbetoon. Dat kan nu allemaal niet. Dat doet mensen echt verdriet. Je kunt niet eens naar de begrafenis."

Ook de burgemeester is bedroefd: