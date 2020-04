'Sterftecijfers, moeten die elke dag zo expliciet in het nieuws?'

Het zijn voor sommigen confronterende overpeinzingen, maar volgens filosoof en arts Marli Huijer, twee jaar lang Denker des Vaderlands, wel vragen die gesteld moeten worden. Want zijn de kosten door de coronacrisis - zelfs als het over mensenlevens gaat - niet te hoog?

Een groot deel van de maatregelen zal hoogstwaarschijnlijk nog maanden van kracht zijn. Ingrijpende maatregelen, met hoge maatschappelijke kosten. "Toch vind ik dat we als burger ons steeds moeten afvragen: wat leveren we in en wat winnen we erbij?", zegt Huijer. Ze vindt dat het democratische debat over hoe om te gaan met de crisis, ontbreekt.

Expliciet

De filosoof heeft daar zorgen over. Om te beginnen over de manier waarop de cijfers rond het coronavirus iedereen in Nederland in zijn greep houden. Moeten we het aantal mensen dat sterft aan de gevolgen van de ziekte wel elke keer zo expliciet vermelden, vraagt Huijer zich af.

"Ik snap eigenlijk niet goed waarom die sterftecijfers elke avond expliciet in het Journaal zitten. Je kan zeggen: we hebben nu te maken met een pandemie waaraan je niet kan ontsnappen, en we zijn bang dat de aantallen oplopen. Maar of dat het geval is weten we niet."

In een gemiddelde week ligt in Nederland het aantal 'gewone' doden rond de drieduizend. Trek je daar op dit moment de coronadoden vanaf, dan zijn er nog altijd zo'n 2600, 2700 gewone doden.

Het is ook heel anders dan wat we gewend zijn, zegt Huijer. "Stel je voor dat we elke dag te horen zouden krijgen hoeveel mensen die dag overleden zijn, dan zou je elke dag te horen krijgen dat er honderden mensen dood zijn. En stel dat we zouden horen hoeveel mensen een verkeersongeluk hebben gehad, dan stappen de meeste mensen niet meer in de auto. Dat doen we niet, want we hebben er belang bij dat we ons kunnen vervoeren."