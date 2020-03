Zo wordt er in Nederland (en 14 andere landen) over de coronacrisis gedacht

Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft (40 procent) van de Nederlanders denkt dat reisbeperkingen en quarantainemaatregelen de verspreiding van het virus kunnen stoppen. In landen als China (61 procent), Canada (59 procent) Italië (57 procent) en Frankrijk (56 procent) is het vertrouwen in social distancing-maatregelen veel hoger.

Ipsos onderzocht het afgelopen weekend hoe Nederlanders aankijken tegen het corona-uitbraak en de verschillende maatregelen die hiervoor worden genomen. Ook in veertien andere landen zijn 1000 inwoners ondervraagd over de aanpak en gevolgen van het virus in hun land.

Het overgrote deel van de Nederlanders heeft vertrouwen in de aanpak van de regering in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos.

Meer dan de helft van de Nederlanders (58 procent) denkt niet dat het sluiten van de grenzen een nuttige maatregel is. Daar denken ze in andere landen heel anders over: in dertien andere landen wil zo'n driekwart (of meer) van de inwoners dat de grenzen dichtgaan.

"Deze resultaten weerspiegelen niet alleen de angst voor het virus, maar ook het vertrouwen in het Nederlandse zorgstelsel", legt Van Heck uit. "Daar waar de gezondheidszorg van lagere kwaliteit is (zoals in India of China), of minder breed toegankelijk is (zoals de Verenigde Staten), maakt men zich meer zorgen over de gezondheidseffecten van het virus."

Economische impact

Vooralsnog zijn de meeste Nederlanders nog niet erg pessimistisch over de economische gevolgen van het virus. Een op de drie Nederlanders (36 procent) denkt dat het virus wel van negatieve invloed zal zijn op hun baan of bedrijf.

Dat aantal is laag vergeleken met andere landen. In Vietnam (66 procent), Italië (63 procent) en India (60 procent) maken veel meer mensen zich zorgen over de economische gevolgen. Ook in Frankrijk en Duitsland zegt meer dan de helft te vrezen voor hun baan of bedrijf.