'Diepe recessie lijkt onontkoombaar', hoe komen we er straks weer uit?

Een pakket aan noodmatregelen van tientallen miljarden euro's van de Nederlandse regering en voor de hele EU ook nog eens 750 miljard euro van de Europese Centrale Bank. Allemaal stappen om onze economie, die langzaam tot stilstand komt door de coronacrisis, overeind te houden. Is het genoeg en hoe komen we straks weer uit de ellende?

"Een diepe recessie lijkt onontkoombaar", voorspelt econoom Mathijs Bouman. "We zitten nu in een heel gekke stilte voor de storm." Vanochtend kregen we nog het positieve bericht dat de werkloosheid in februari verder is gedaald tot 2,9 procent, het laagste percentage sinds 2003. "Maar dat betekent helemaal niks", zegt Bouman. "Want nu liggen bedrijven stil en stort de productie in."

Het verschil met eerdere recessies is dat we nu te maken hebben met een 'kunstmatige recessie': het overkomt ons niet, maar de overheid heeft besloten een deel van de economie uit te zetten. "Daarmee hebben we nu dus niet te maken met een probleem aan de vraagkant, maar ligt het aan het aanbod", legt Bouman uit. "Anders: het is niet dat we niet meer willen eten, maar de kok staat niet achter het fornuis omdat hij niet meer mag koken."

'Open einderegelingen'

Zowel de ECB als de Nederlandse overheid en de banken hebben daarom noodmaatregelen uit de kast getrokken. Die maatregelen zijn gericht op het aanbodprobleem. "Wij moeten stoppen met ons restaurantbezoek en daarom moeten de maatregelen ervoor zorgen dat de restaurants nog wel genoeg geld hebben. Zo hopen ze dat als deze crisis over bijvoorbeeld drie maanden voorbij is, de bedrijven er nog zijn."

Ook hopen ze dat faillissementsverkopen met het extra geld voorkomen worden. "Omdat bijvoorbeeld de machines, die anders uit nood verkocht moeten worden, na de crisis weer nodig zijn."

Het kabinet presenteerde gisteren het "grootste noodpakket" dat Bouman ooit heeft gezien: