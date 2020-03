ECB trekt 750 miljard uit voor opkoopprogramma tegen coronacrisis

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceert een nieuw plan tegen de economische gevolgen van de coronacrisis. In het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) komt 750 miljard euro extra beschikbaar om staats- en bedrijfsobligaties op te kopen.

Het plan komt bovenop het pakket aan maatregelen dat de ECB vorige week presenteerde. Toen werd besloten dit jaar 120 miljard euro extra in de economie te pompen.

Met het opkoopprogramma wil de ECB ervoor zorgen dat de rente op obligaties lager wordt. Daardoor wordt het goedkoper om kapitaal aan te trekken om problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis het hoofd te bieden.

Eigen regels op de schop

Bijzonder is dat de ECB nu van plan is de eigen regels voor die opkoop te herzien, zegt economieverslaggever Eva Wiessing. "Er is een limiet aan wat ECB volgens eigen regels kan opkopen. Ze willen daarmee voorkomen dat ze de grootste schuldeiser worden van een land. Zo blijven ze buiten de politiek."

Als die regels worden aangepast, kan de ECB meer opkopen van landen waarvan de bank al veel staatsobligaties in bezit heeft. "Eigenlijk zeggen de beleidsmakers hiermee dat ze Italië gaan helpen. Dat land is hard getroffen door de coronacrisis en kampt nu al met een enorme staatsschuld."

Eerder zei de ECB-voorzitter Lagarde dat de bank er niet voor is om verschillen in rente op staatsobligaties vlot te trekken. "Die opmerking heeft geleid tot onzekerheid over hoever de ECB wil gaan", zegt Wiessing. "Met dit besluit hoopt ze beleggers gerust te stellen."

In de eurocrisis kocht de ECB al grote hoeveelheden staatsleningen op. Dit komt daarbovenop.