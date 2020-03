Miljardenpakket voor corona-gedupeerden: wat zit erin voor mijn bedrijf?

Hoeveel miljard is er voor het tijdelijke pakket gereserveerd?

Minister Hoekstra sprak over "tientallen miljarden" en verwacht het komende kwartaal zeker 10 tot 20 miljard kwijt te zijn aan het noodpakket. "Maar dat hangt ook af van het aantal ondernemers dat gebruik gaat maken van de regelingen", zei hij.

Er is in ieder geval geen maximumbedrag dat beschikbaar gesteld zal worden en zeker de komende drie maanden zit er genoeg geld in de pot. Pas als de coronacrisis tot in de tweede helft van het jaar aanhoudt, moeten volgens Hoekstra "de bakens worden verzet", zonder daar verder details over te geven.

Mijn zaak is vanwege de coronamaatregelen dicht. Waar heb ik nu recht op?

In ieder geval op de verruiming van de regeling voor werktijdverkorting. Die krijgt een nieuwe naam (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) en wordt fors verruimd. Tot nu neemt de overheid tot maximaal 70 procent van het salaris over. In de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Voorwaarden zijn wel dat er niemand ontslagen wordt, de lonen doorbetaald worden en dat er sprake is van een omzetverlies van zeker 20 procent sinds 1 maart.

Als je, net als 78.000 andere ondernemers en bedrijven, al een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, dan hoef je dat niet nog een keer te doen. Oude aanvragen worden overgeheveld naar de nieuwe regeling. De oude regeling is per direct stopgezet. Er is nog geen aparte website of loket waar het noodfonds kan worden aangevraagd. Minister Koolmees heeft uitkeringsinstantie UWV ingeschakeld om dat zo snel mogelijk op poten te zetten.

Daarnaast kun je straks ook terecht bij het zogenoemde noodloket. Daar kunnen ondernemers die momenteel het zwaarst worden getroffen door de coronamaatregelen, zoals bedrijven in de horeca, de culturele sector en de evenementen- en reisbranche, terecht voor een directe tegemoetkoming van 4000 euro. Het kabinet komt nog met een lijst met sectoren. Ook dit loket moet nog worden geopend.