Ouderen ernstig bezorgd over coronavirus en over thuishulp

Ouderen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico's van het coronavirus. En na de oproep van minister Bruno Bruins om kwetsbare ouderen niet te bezoeken, zijn veel ouderen eenzaam. Stichting Thuiszorg Hart voor Nederland in Utrecht draait overuren en de hulplijn van ouderenbond ANBO wordt plat gebeld.

Verpleegkundige Christopher Mannessen, teamleider van Hart voor Nederland, bezoekt ouderen aan huis. Normaal gesproken werkt hij veertig uur per week, nu al weken plus 10 tot 12 uur overuren. "Mensen zijn absoluut bang en angstig", zegt hij. De ouderen stellen hem veel vragen. "Kunnen we nog zorg ontvangen. Is het veilig? Kan mijn dochter het niet overnemen, dat soort vragen."

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stelt het moment dat er van thuiszorg geen sprake meer kan zijn, "zo lang mogelijk uit". "De roosters krijgen we nu nog ingevuld. Maar het is goed om met mantelzorgers te kijken hoe we de taken kunnen verdelen zodra het aan de krappe kant wordt", zegt De Jonge, die benadrukt dat bezoek aan kwetsbare ouderen moet worden beperkt.

'Ongelukkig uitgedrukt'

Bij de vragenlijn van ouderenbond ANBO in Woerden zit inmiddels ook de directeur aan de telefoon. De lijn wordt flink meer gebeld. "Op dit moment zelfs met vragen of het raam open mag. Maar ook of de thuishulp nog mag komen, de pedicure", vertelt directeur Liane den Haan. "Ik zeg ze dat het RIVM en het kabinet adviseren dat er geen contact is binnen grote groepen, maar als de pedicure gezond is en mensen zelf ook, dan mag het. En ook de thuishulp mag dan komen", zegt ze.

Ze vindt dat minister Bruno Bruins zich deze week "ongelukkig heeft uitgedrukt" toen hij zei: beperk contact met ouderen. "Hij had daarbij moeten toevoegen: als u op dit moment ziek of verkouden bent. Als de oudere in kwestie namelijk gezond is, kun je prima op bezoek."