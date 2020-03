Staatssecretaris wil compensatie gedupeerde ouders uitbreiden

In zijn advies schrijft Donner dat alle ouders uit zogenoemde CAF-zaken moeten worden gecompenseerd. Maar voor alle andere ouders die grote bedragen moesten terugbetalen, gelden andere regels. Zij zouden, zonder juridische aanpassingen, logischerwijs alleen in aanmerking komen voor een schadevergoeding als hun zaak niet ouder is dan vijf jaar en het teruggevorderde bedrag niet hoger is dan tienduizend euro.

Het gaat onder meer om ouders wiens zaak 'verjaard' is. Vanmorgen presenteerde een commissie onder leiding van Piet Hein Donner een eindrapport over de toeslagenaffaire. Daarin adviseert hij hoe het kabinet om moet gaan met ouders die ten onrechte grote bedragen moesten terugbetalen.

Ingewijden zeggen dat staatssecretaris Van Huffelen het advies omarmt, maar een stap verder wil gaan. Morgen zal ze, als de ministerraad ermee instemt, bekend maken dat ze veel meer ouders een vorm van compensatie wil geven. Dus ook mensen die gedupeerd zijn vóór 2015 en waarbij het om kleinere bedragen ging.

Geen kans

Ook staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) die mede beleidsverantwoordelijk is, én andere kabinetsleden zouden een ruimere regeling willen dan volgens Donners analyse juridisch strikt noodzakelijk is.

Het gaat mogelijk om de tienduizenden ouders die buitenproportioneel gedupeerd raakten door de "alles-of-niets-regeling". Als ouders een fout maakten bij de aanvraag, of te veel geld kregen voor kinderopvangtoeslag, dan moesten ze het volledige voorschot terugbetalen aan de belastingdienst.

De regel dateert uit 2005 en was bedoeld om fraude tegen te gaan. De Raad van State oordeelde in 2017 dat de toeslag niet direct stopgezet had mogen worden, omdat ouders nauwelijks tot geen kans hadden gekregen om hun fout te herstellen.

Compensatie

In kabinetskringen heeft men zich de afgelopen dagen al het hoofd gebroken over het advies van Donner, dat daar al bekend was. De politieke wil is er om ook slachtoffers in oude zaken te compenseren, maar juridisch is dat nog lastig. De vrees bestaat dat in andere dossiers van vele jaren terug mensen ook compensatie zullen eisen.

Maar Van Huffelen en Van Ark willen desondanks de gedupeerden in oudere zaken toch een vorm van compensatie geven. Details over hoe en in hoeverre het kabinet deze bredere groep wil compenseren, zijn nog niet duidelijk. Die worden morgen verwacht.