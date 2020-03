Advocaten van MH17-verdachte Poelatov: ons werk legitimeert het proces

"Wij zijn ook maar mensen die het heel erg vinden dat dit is gebeurd. Maar als strafrechtadvocaat heb je heel vaak te maken met zaken waarvan de gevolgen heel ernstig zijn. Het is ons werk om degene die van zoiets ergs wordt verdacht, te verdedigen."

Sabine ten Doesschate is een van de advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov. Op de eerste dag van het MH17-proces voerde zij samen met collega Boudewijn van Eijck de verdediging. In gesprek met Nieuwsuur zeggen ze dat ze niet zullen betwisten hoe dramatisch de ramp met de MH17 was.

"Daar hebben wij geen belang bij", aldus Ten Doesschate. "Ook de nabestaanden geven aan dat zij het waarderen dat er een verdediging wordt gevoerd. Want het legitimeert het proces ook weer."

Moord en doodslag

Oleg Poelatov en de andere drie verdachten in het MH17-proces worden verdacht van moord en doodslag, omdat zij opzettelijk een vliegtuig in gevaar zouden hebben gebracht. Poelatov is de enige van de vier die advocaten heeft ingeschakeld. Hij ontkent schuldig te zijn.

"Hij zegt dat hij er op geen enkele manier bij betrokken is geweest", zegt Ten Doesschate, die Poelatov sprak in Rusland. "Hij is een man die betrokken wil zijn bij zijn verdediging. Hij gelooft dat het belangrijk is dat daar werk van wordt gemaakt."

Uit afgeluisterde gesprekken bleek eerder dat Poelatov op het moment van het neerhalen van vlucht MH17 vlakbij de Buk-installatie was, waarmee dat gebeurde. Hij was op dat moment de plaatsvervanger van Sergej Doebinski, die leiding gaf aan een verkennings- en spionage-eenheid van de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne, zo bleek al uit onderzoek van Nieuwsuur.

30.000 pagina's

Op een website claimt Poelatov dat hij twintig minuten na het neerschieten al op de rampplek was. Advocaat Ten Doesschate zegt zich nog niet genoeg ingelezen te hebben in het dossier om zich daarover uit te laten. De advocaten kregen pas enkele weken geleden het meer dan 30.000 pagina's-tellende strafdossier en hadden de afgelopen tijd nodig om zich op de eerste zittingsdagen voor te bereiden.

De advocaten weten ook nog niet hoe ze de verdediging precies gaan voeren. Wel gaf Van Eijck bij de zitting aan dat hij wil dat onderzocht wordt waarom het luchtruim boven Oekraïne ten tijde van de ramp slechts beperkt gesloten was, terwijl er op de grond een conflict gaande was.

Oekraïne, zo stelt hij, heeft destijds te weinig rekening gehouden met het gevaar voor passagiersvliegtuigen. Maar volgens het Openbaar Ministerie maakt het voor de eis niet uit of het doel van de aanval was om een militair vliegtuig of een passagiersvliegtuig neer te halen.

Invloed Rusland?

De advocaten zeggen voor hun verdediging betaald te worden door een Russische stichting. Van Eijck: "Er is een fonds opgericht voor de rechtsbijstand van onze cliënt. Dat is een Russische stichting, in Rusland opgericht."

Van Eijck zegt niet te weten waar het geld precies vandaan komt. "Dat gaan we wel horen, maar dat was niet onze eerste prioriteit. Volgens Van Eijcks collega Sabine ten Doesschate is "een fonds waar geld in gestort kan worden bij grote internationale strafzaken niet ongebruikelijk"

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17 reikt vermoedelijk verder dan de vier mannen die nu terechtstaan. Mogelijk tot in het Kremlin. Daarom bestaat de vrees dat Rusland de zaak probeert te beïnvloeden. Maar Ten Doesschate zegt dat ze er "alle vertrouwen" in heeft dat Poelatov "vrijuit kan spreken op het moment dat wij hem spreken".

Morgen en overmorgen zijn ook zittingsdagen, maar de inhoudelijke behandeling gaat pas eind dit jaar van start. Het proces gaat naar verwachting jaren duren.

