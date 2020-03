MH17-nabestaande: 'Ik vrees dat Rusland ermee wegkomt'

Hij hoopt vooral dat op tafel komt wie op de achtergrond verantwoordelijk waren. "De verdachten zitten ergens onderin een piramide van mensen die de besluiten genomen hebben die tot deze verschrikking geleid hebben. Ik ben benieuwd hoe goed het OM in staat is geweest die structuur in kaart te brengen. Ik zou het niet voldoende vinden als het hierbij blijft."

Terwijl in de verte de vliegtuigen de landingsbaan naderen, vertelt Van Luik dat hij hoopt dat de rechtszaak duidelijk maakt wat er nu precies is gebeurd. Dat de verdachten niet aanwezig zijn, noemt hij "niet eens zo heel belangrijk voor genoegdoening en gerechtigheid".

Zijn broer Klaas Willem werd 54 jaar oud. Samen met de namen van de andere 297 slachtoffers is zijn naam gegraveerd in het Nationaal Monument M17 in Vijfhuizen, onder de rook van Schiphol. Daar is voor ieder slachtoffer een boom geplant.

"Voor de wereld is dit heel groot, maar voor mij is het heel klein. Mijn broer is zes jaar geleden vermoord. Voor mij begint het proces tegen de moordenaars van mijn broer." Nabestaande Sander van Luik verloor zijn broer Klaas Willem bij de vliegramp met MH17. Hij heeft een dubbel gevoel bij de rechtszaak tegen de verdachten van de vliegramp, die maandag begint.

Van Luik was de afgelopen jaren betrokken bij een aantal protesten bij de Russische ambassade in Den Haag. Nabestaanden plaatsten in 2017 een bankje voor het ambassadegebouw, om aan te geven dat ze wachten op volledige helderheid en verantwoordelijkheid. Een jaar later zetten ze 298 lege stoelen voor de ambassade, voor elk slachtoffer één.

Van Luik is niet te spreken over de opstelling van Rusland. "Het is overduidelijk dat Rusland zand in de motor probeert te strooien als het gaat om het vinden van gerechtigheid. En wij willen laten weten dat we dat niet oké vinden."

Toch is hij bang dat Moskou er uiteindelijk mee wegkomt. "Die kans is groot, heel groot. Zo reëel moeten we wel zijn. Het hangt sterk af van hoe de internationale gemeenschap zich straks gaat opstellen. Als de feiten op tafel komen dan moet iedereen de rekensom gaan maken: ga ik voor mijn principes of voor de olie? Ik vrees het ergste."