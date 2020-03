'Laat alle ziekenhuizen verplicht testen op corona'

Enkele ziekenhuizen hebben besloten alle patiënten die zich melden met luchtwegklachten, in navolging van het RIVM-advies, te testen op het coronavirus. Andere ziekenhuizen doen dat (nog) niet. Het RIVM-advies is namelijk niet verplicht.

Het aantal coronapatiënten neemt nog steeds toe en al in drie ziekenhuizen gingen afdelingen tijdelijk dicht vanwege het besmettingsrisico na de opname van een coronapatiënt. Niet van alle coronagevallen is herleid waar de besmetting vandaan komt.

Afdelingen dicht

Ook vandaag bleek dat een coronageval in een ziekenhuis in Eindhoven niet meteen werd herkend. Voordat de man in isolatie werd geplaatst, heeft hij op drie verschillende afdelingen gelegen. Medewerkers op de betrokken afdelingen die klachten hebben, worden getest op het coronavirus.

Jan Kluytmans, arts-microbioloog bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, pleit voor een coronatest voor alle patiënten met griepverschijnselen. "De gevolgen van een sluiting zijn heel groot. We willen er alles aan doen om veilige zorg te geven. Vandaar testen wij alle mensen met luchtwegklachten."

In het Amphia Ziekenhuis ging het om 160 mensen met klachten. Daarvan werd niemand positief bevonden.