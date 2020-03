Aandacht voor ‘robotrechter’ e-Court was journalistiek, geen complot

'Rechters gehoord om complot', was vorig jaar mei de kop boven een bericht in NRC Handelsblad. Zes leden van de rechterlijke macht mochten van de rechtbank in Utrecht worden ondervraagd over een 'complot' waarbij ook platform voor onderzoeksjournalistiek Investico; tv-programma Nieuwsuur en weekblad De Groene Amsterdammer betrokken zouden zijn geweest. Spoiler: dat waren we niet en er is ook geen complot, maar dat is helaas niet het einde van dat verhaal. Afgelopen week bleek uit dezelfde krant dat de complotaffaire nog steeds rondwaart. Kennelijk moeten de betrokken journalisten maar eens uitleggen wat er werkelijk is gebeurd. Bij deze.

De procedure waarin de Utrechtse rechter vorig jaar opdracht gaf tot het opmerkelijke getuigenverhoor, was aangespannen door het bedrijf e-Court; een private rechtbank waarover Investico in januari 2018 kritische stukken schreef en samen met Nieuwsuur research deed voor een uitzending. Belangrijke conclusie was dat het tot dan toe vrijwel onbekende arbitragebedrijf geen openheid wilde geven over essentiële vragen, zoals wie haar rechters zijn. Ook werden geen vonnissen gepubliceerd en werd geen inzage gegeven in het algoritme waarop de digitale vonnissen werden gebaseerd.

Aandacht voor e-Court was logisch omdat per begin 2018 vrijwel alle ziektekostenverzekaars en bedrijven als Bol.com de 'robotrechter' hadden opgenomen in hun algemene voorwaarden. Miljoenen Nederlanders zouden met betalingsgeschillen voor e-Court kunnen worden gedaagd terwijl ze nog nooit van digitale rechtspraak hadden gehoord. We vroegen experts en betrokkenen om toelichting en hun mening. Velen waren kritisch. Daaronder ook de Raad voor de Rechtspraak die onder meer moeite had met het gebrek aan transparantie van e-Court. Wie voor de buitenwereld geheim houdt wie er recht spreekt en zelfs geen vonnissen publiceert, heeft bij rechters iets uit te leggen. 'Een zwart gat', noemde de voorzitter van de Raad het bedrijf.