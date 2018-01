'Robotrechter e-Court is een groot en niet transparant zwart gat'

Een vonnis van e-Court moet nog wel bekrachtigd worden door een gewone rechtbank. Uit onderzoek van Investico en Nieuwsuur blijkt dat de meeste vonnissen een stempel krijgen van de rechtbank in Almelo. De rechtbank in Amsterdam is heel kritisch over deze praktijk.

"Waarschijnlijk zouden we alle vonnissen van e-Court moeten afkeuren", zegt de Amsterdamse kantonrechter Erik Pennink. Persrechter Matthieu Verhoeven verdedigt de rechtbank in Almelo: "Onze toets is een simpele procedure waarbij op formaliteiten wordt gecheckt. Dat heeft de wetgever zo bepaald. De vonnissen van e-Court halen die ondergrens."

Rechtsbescherming

Vorige week bleek in een zaak voor de Amsterdamse kantonrechter over een niet betaalde zorgpremie, dat ondanks bezwaren van de verzekerde de robotrechter toch een vonnis velde. Advocaat van de gedupeerde, Remond Dayala: "E-Court is niet zorgvuldig geweest. Ze zeggen dat ze sneller en goedkoper zijn dan de kantonrechter, maar de vraag is of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit."

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Frits Bakker, vreest dat e-Court de juridische rechten van burgers aantast. "E-Court is goedkoper, maar daar lever je naar alle waarschijnlijkheid wel heel veel voor in aan rechtsbescherming, terwijl de kwaliteit van de kantonrechter is gegarandeerd. "

Investico en Nieuwsuur hebben e-Court gevraagd naar een gedetailleerd overzicht van hun vonnissen. In een mail laat het bedrijf weten: "Wij zijn in deze fase de mogelijkheden voor publicatie van de cijfers aan het onderzoeken." Het bedrijf heeft 35 arbiters in dienst, maar wil de lijst niet overleggen. "We willen liever niet dat die lijst gaat rondslingeren. Wie de arbiters zijn, is ook niet zo relevant."