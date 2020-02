Verbijstering over reclame voor lichaamsdonatie: 'Amerikaanse toestanden'

RISE Labs biedt op de website ook een overzicht van de verschillen in kosten. "Een gemiddelde uitvaart kost al snel tussen de 5000 en 8000 euro. Dat kan voor u of uw nabestaanden een behoorlijke last zijn. Indien u of uw nabestaanden geen behoefte hebben aan een uitvaartplechtigheid en een rouwkaart, dan zijn er [bij ons] helemaal geen kosten."

Het bedrijf adverteert met een 'budgetuitvaart' en presenteert lichaamsdonatie als 'goedkoopste optie' bij de dood. "Lichaamsdonatie is niet alleen een uitvaart met een goed doel, maar ook een betaalbare uitvaart als alternatief voor een crematie of begrafenis", staat op de website.

Tweede Kamerleden reageren verbijsterd op de reclame-uitingen van het eerste commerciële bedrijf in lichaamsdonatie in Nederland. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat dit bedrijf, RISE Labs, sinds vorig jaar Nederlanders oproept om hun lichaam te doneren aan de wetenschap , wat inmiddels door vier mensen is gedaan.

Kamerlid Harry van der Molen van het CDA noemt deze manier van reclame maken onethisch. "Dit zijn Amerikaanse praktijken. Het moederbedrijf van deze organisatie is ook vanwege dat soort praktijken in opspraak geraakt. We willen in Nederland geen handel in lichaamsdelen, dat willen we niet als het om organen gaat en ook niet na het overlijden. Als je dan een soort financieel voordeel voor donoren laat zien, dat is echt een no-go wat het CDA betreft."

Zijn collega Ockje Tellegen van de VVD zet ook vraagtekens bij de advertenties. "We hebben niet voor niets in Nederland strikte wetgeving als het gaat om donaties, dat doen we vanuit de overtuiging dat je iets wil doen voor de ander of voor de wetenschap. Hier zit duidelijk een ander verhaal achter, er wordt gesproken over een budgetuitvaart. Je kunt je afvragen of mensen hier dan om de juiste reden een afweging maken."

Ronald Bleys, bestuurslid bij de Nederlandse Anatomen Vereniging, zegt dat financiële overwegingen geen rol mogen spelen bij lichaamsdonatie. "Het is een ethisch besef dat mensen ervoor kiezen om hun lichaam te doneren aan de wetenschap en daar een speciaal doel mee voor ogen hebben. Dan zijn financiën het laatste waar je over spreekt en over denkt."

In deze video (uit 2018) leggen we uit hoe de (Amerikaanse) handel in lichaamsdelen in zijn werk gaat en wat die handel de betrokken bedrijven oplevert: