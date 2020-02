Te naïef over privacy? 'Onze kinderen gaan ons dit later verwijten'

"Het lastige is alleen dat we nauwelijks zicht hebben op hoe bedrijven met onze data omgaan. We moeten ons realiseren dat data misschien wel de kostbaarste bron zijn en niet olie en gas. Ons gedrag is het product en dat groeit spectaculair."

We nemen datamisbruik en online privacy niet serieus genoeg. Dat zegt hoogleraar Robbert Dijkgraaf, oud-president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en nu directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton in de VS.

Een ruime meerderheid (88 procent) wil wel meer controle over de eigen gegevens. Ruim de helft heeft bijvoorbeeld het idee dat zij niet kunnen voorkomen dat bedrijven hun gegevens delen met derden of informatie over hen verzamelen. Mensen hebben dit recht echter wel degelijk.

Uit onderzoek van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing, blijkt dat 58 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over privacy. In 2018 was dat nog 65 procent. Tegelijk zegt 61 procent tevreden te zijn met de hoeveelheid gegevens die hij of zij op dit moment deelt met organisaties.

Dijkgraaf begon zich een paar jaar geleden echt zorgen te maken over privacy en wat er met onze data gebeurt. "Want voor velen van ons was de grote rol van data bij de verkiezing in 2016 van Trump en brexit toch wel een verrassing", zo legt hij uit.

Hij doelt op het Cambridge Analytica-schandaal. Dat bedrijf maakte op geraffineerde wijze de gegevens van 50 miljoen vooral Amerikaanse Facebookprofielen buit. Het bedrijf gebruikte onder meer die data voor gerichte campagnes met nepnieuws rond het brexit-referendum en voor toenmalig presidentskandidaat Trump.

'Tsjernobyl-moment' nodig?

Toch was Cambridge Analytica niet het "Tsjernobyl-moment" dat volgens Dijkgraaf nodig is om mensen wakker te schudden. Dijkgraaf: "Cambridge Analytica was nog niet eens zo heel effectief. Maar in de tussentijd zijn de regels niet veranderd en is de technologie alleen maar aangescherpt. De data die nu beschikbaar zijn voor bedrijven, zijn een veelvoud van toen."

Dijkgraaf maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen in gezichtsherkenningstechnologie en andere biometrische gegevens waar bedrijven als Google en Amazon steeds meer interesse in tonen.

Het vertrouwen in die bedrijven is te groot, vindt hij. "We moeten heel erg voorzichtig zijn. Wat gebeurt er als die informatie in verkeerde handen valt? Uiteindelijk moet er een stem klinken van de burger, met: 'Wacht even, die data zijn van mij'."