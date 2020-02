Anti-fraudesysteem SyRI moet van tafel, overheid maakt inbreuk op privéleven

SyRI is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken. Het systeem werd gebruikt in Rotterdam, Eindhoven, Haarlem en Capelle aan den IJssel, maar problemen bij de uitvoering of techniek gooiden roet in het eten.

De rechtszaak was aangespannen door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First en Stichting KDVP, oftewel De Koepel. Onder anderen columnist Maxim Februari en schrijver Tommy Wieringa hadden zich betrokken bij de zaak.

Ook de VN-rapporteur voor de mensenrechten is zeer kritisch over het systeem, meldde Nieuwsuur eerder. Volgens Philip Alston dreigt met systemen als SyRI een "technologische surveillancestaat".