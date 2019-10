VN-rapporteur zeer bezorgd over Nederlands opsporingssysteem voor uitkeringsfraude

Een project met het SyRI-systeem in Rotterdam-Zuid is deze zomer voortijdig gestopt. Of de gemeente en het Rijk werden het niet eens over de manier waarop vervolgonderzoek moest worden uitgevoerd, of was er zoveel tijd overheen gegaan dat de data verjaard waren, waardoor de gemeente alles moest vernietigen.

Maar de wet die het systeem mogelijk maakt, bestaat nog steeds. Daarom gaat een rechtszaak tegen de Staat gewoon door. Een groep tegenstanders - een aantal maatschappelijke organisaties, schrijver Tommy Wieringa en columnist Maxim Februari - eist volgende week dat de Haagse rechter een einde maakt aan het systeem.

Vooruitgang?

Volgens dataspecialist Van der Sloot is het nu zo dat burgers maar naar de rechter moeten gaan als het misgaat. "Maar zo werkt het niet. Het probleem is dat burgers zelf vaak niet weten dat gegevens worden gedeeld of systemen niet begrijpen. Ook hebben ze niet de middelen om rechtszaken te voeren, dus veel rechtszaken worden niet eens gevoerd."

Van der Sloot: "We moeten niet blijven hangen in het idee van 'data is vooruitgang'. En als het wel voordelen zou bieden, moeten we ons afvragen of we wel in zo'n samenleving willen leven."