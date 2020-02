'Cybercriminelen betalen is vaak goedkoper dan je bedrijf stilleggen'

Het is uniek te noemen, de openheid van de Universiteit Maastricht over de cyberaanval. Dat gebeurt normaal gesproken niet of weinig, zegt cyberexpert Frank Groenewegen, die bij het onderzoek naar de hack betrokken was. "De universiteit wil dat andere bedrijven lessen trekken en beter voorbereid zijn op een digitale gijzeling."

De universiteit zag zich gedwongen om 30 bitcoin te betalen aan de aanvallers. Op dat moment was dat 200.000 euro. Veel bedrijven zijn daar helemaal niet open over, zegt Groenewegen. "Er is vooral veel schaamte. Bedrijven vinden het ingewikkeld te laten zien dat ze hun zaakjes niet op orde hadden en willen er daarom liever niet over praten."

Criminele cybergroepen

Uit het onderzoek naar de hack in Maastricht blijkt dat de aanval begon met twee phishing-mails. Toen medewerkers van de universiteit daarop klikten, konden de aanvallers via een virus binnenkomen op het netwerk. Ze plaatsten gijzelsoftware waardoor inloggen onmogelijk werd en mensen niet meer bij hun bestanden konden. Belangrijke back-ups maakten ze ontoegankelijk.

Die aanvallers zijn Groenewegen bekend. "Ze behoren tot een wereldwijd opererende groep cybercriminelen, met vooral Oost-Europeanen. De groep heeft voor zover nu bekend 170 slachtoffers gemaakt."