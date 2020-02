Hoe een phishingmail in oktober met Kerst de universiteit platlegde

Op 23 december begonnen de aanvallers met de uitrol van de ransomware. "Ik merkte het 's avonds, toen ik niet meer bij mijn e-mail kon", zegt ICT-medewerker Silvertand. "Toen merkten we al vrij snel dat er meer aan de hand was dan een reguliere storing." Binnen een paar uur was de universiteit duidelijk: het gaat om ransomware.

267 computerservers bleken te zijn besmet, waardoor mensen niet meer konden inloggen en niet meer bij hun bestanden konden. Ook belangrijke back-ups bleken ontoegankelijk te zijn gemaakt, waardoor het moeilijk was om de systemen te herstellen.

Betalen of niet?

Dat zorgde ervoor dat de universiteit moest afwegen: gaan we betalen, of niet? "Een hele moeilijke beslissing", zegt vicevoorzitter Nick Bos van de universiteit. "Je wil natuurlijk geen geld aan criminelen betalen. Maar als we het niet zouden doen, zouden we ten minste een maand uit de lucht zijn geweest."