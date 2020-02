Coaches helpen worstelende boeren uit de put

De boer en zijn erf: het is een hechte combinatie. Op zijn erf, in de stallen, op de omliggende grond is hij zeker van zijn zaak. Maar recent is er ook meer aandacht voor de keerzijde van dat leven. Wie 24 uur per dag en zeven dagen in de week bezig is met zijn vee, met zijn beroep, kan zich ook eenzaam voelen. Vooral als de druk op je beroep groot is, soms ondraaglijk groot.

In tijden van de stikstofcrisis en dierenactivisme, van aandacht voor het milieu, en politici die goochelen met beleid, maatregelen en regels, is het daarom voor steeds meer boeren de vraag: wil ik nog door? En jonge boeren staan voor de keuze of ze het beroep van hun ouders zullen voortzetten en de boerderij moeten overnemen?

Existentiële vragen, waarvoor steeds meer boeren een therapeut in de arm nemen. Zoals agrarisch-coach Liza Simons. "Er zijn veel veranderingen in de agrarische sector. Als een jonge boer voor de keuze staat het bedrijf van zijn ouders over te nemen, is dat een spannende verandering."

Doolhof

Het gaat over familie, maar ook over het bedrijfsmatige gedeelte, zegt Simons. "Dat vraagt heel veel." Haar collega, Monique te Kiefte, bevestigt dat. "Ik zie best veel mensen die denken: 'hoe moet het verder?' Ik help boeren om uit hun eigen gedachten te komen. Vaak blijf je in je eigen gedachten rondcirkelen."

Te Kiefte beschrijft het als een doolhof. "En dan loop je steeds hetzelfde rondje en je kunt er niet uitkomen." Ze helpt boeren door aanwijzingen te geven. "Misschien is dit wat, misschien is dat."

Nieuwsuur ging met coach Te Kiefte op bezoek bij een geitenkaasboer Bert Kots in de Achterhoek die het al jaren allemaal anders doet: hij levert een totaalproduct, van geitenkaas tot rondleidingen, en van een camping waar de bezoeker op adem kan komen tot een café. Hij legt graag uit wat de aantrekkingskracht is van een bok op een geit. (Tekst loopt door onder de video)