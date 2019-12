Voor onder de kerstboom: Nieuwsuurs fijnste verhalen van 2019

De laatste dagen van december zijn dagen van bezinning, terugblikken en vooruitkijken. Dit doet Nieuwsuur met een selectie uit onze bijzonderste, best gelezen en best bekeken verhalen van afgelopen jaar.

Nieuwsuur verhuist! Vanaf 2 januari begint onze tv-uitzending om 21:30 uur op NPO 2.

Twee weken kerstvakantie betekent veel tijd voor kinderen om te gamen. Er is nog veel onduidelijk over de effecten ervan, maar deskundigen zijn wel steeds bezorgder over verslavende mechanismen en gokelementen in games. Kinderen zouden al jong gokverslaafd kunnen raken. We zochten uit hoe die mechanismen precies werken en maakten hierover deze special.

Gokverslaafd of niet, miljoenen Nederlanders kopen rond deze tijd weer een staatslot, soms in de hoop dat ze nooit meer hoeven te werken. Maar ook zonder jackpot is het mogelijk vroeg met pensioen te gaan.

Wat te doen met een miljoen? Sommige rijken buiten de Europese Unie kopen er een Maltees paspoort van. In 2014 begon Malta met de verkoop van paspoorten aan mensen van buiten de EU. De belangstelling is groot. Het levert het kleine eilandje honderden miljoenen euro's per jaar op. Wij onderzochten de omstreden paspoorthandel en kwamen via Malta en Finland uiteindelijk ook uit bij een hoogleraar in Groningen.

Waar sommigen dolgraag de EU in willen, worstelen de Britten al jaren om eruit te gaan. Na kranten en journaals vol brexit-verhalen, is het 31 januari echt zover: het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Bij Nederbritten die Nieuwsuur sprak, overheerst opluchting dat er eindelijk duidelijkheid is.

In de zomer was het iets anders dat de kranten en journaals domineerde: het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Een onderwerp dat een relatief kleine groep mensen aangaat, maar dat veel emotie losmaakt. Wij stelden (ervarings)deskundigen de vraag: werkt zo'n verbod bevrijdend of juist beperkend voor moslimvrouwen?

Onze verhalen over het boerkaverbod konden rekenen op veel lezers, maar het best gelezen Nieuwsuur-artikel van 2019 was dit stuk. De politiechef van Dubai vertelt daarin over de arrestatie van de meest gezochte crimineel van Nederland, Ridouan Taghi. We spraken hem via Skype.

Ook goed gelezen: dit artikel over drank en jongeren. In oktober kwamen onderzoekers met de constatering dat het drankgebruik onder Nederlandse tieners hoog is. En dat dat waarschijnlijk komt door de tolerante houding van hun ouders.

In de categorie 'gezonder leven' past ook dit verhaal over lichaamsvet. In het voorjaar kwam een boek uit van twee obesitasdeskundigen die schrijven dat we bij het nastreven van een gezonde levensstijl te veel focussen op simpelweg gezond eten en bewegen. Zo helpt het om ons 'bruine vet' aan het werk te zetten, bijvoorbeeld door jezelf bloot te stellen aan kou.

Soms zijn extra reserves juist onmisbaar. Bijvoorbeeld als je klaar wilt zijn voor de volgende Elfstedentocht. Ondanks dat het al meer dan twee decennia niet heeft plaatsgevonden, wordt het evenement elk jaar weer tot in de puntjes voorbereid. Nieuwsuur volgde de rayonhoofden en bestuursleden een jaar lang.

Tot slot: een dierenfilmpje. In de week van de Pride bezochten we Artis, waar bezoekers konden leren over de grote seksuele diversiteit in het dierenrijk. "Het is niet altijd het mannetje boven, en het vrouwtje onder."