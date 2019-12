Timmermans: 'Niks doen is nog veel duurder'

Voor de Green Deal, die eurocommissaris Timmermans vandaag presenteert, wil hij heel veel geld uittrekken. Want de economie in Europa moet groener: "De toekomst weegt zwaarder dan de pijn in de portemonnee. De kosten van niks doen zijn veel hoger. Het zal moeite kosten, maar we komen er beter uit."

Het plan is een klimaatwet, maar dan voor de hele EU. Want het moet allemaal sneller, is het motto van de eurocomissaris. Het doel is dat de EU in 2050 CO2-vrij is. In 2030 moet de uitstoot al met minimaal 50 procent zijn teruggedrongen en het liefst met 55 procent. Om dat te bereiken, komen er dwingende maatregelen voor alle lidstaten.

Feiten

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Europese leiders, die het niet allemaal eens zijn met de vaart die Timmermans wil maken. Daarom wil Timmermans het merendeel van de maatregelen met een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid nemen. Een veto van een lidstaat kan de klimaatvoorstellen dan niet tegenhouden.

"In Europa lukt het of het lukt niet, ik ben niet pessimistisch. Maar ik moet mensen confronteren met de feiten. Als mensen denken aan hun kleinkinderen komen we al een heel eind."

Bekijk hieronder het interview met Frans Timmermans.