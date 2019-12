Miljoenensubsidie voor adoptiekinderen om familie mee op te sporen

Het FIOM, een organisatie die zich ook bezighoudt met afstammingsvraagstukken, gaat inventariseren wat de belangenorganisaties in specifieke landen van herkomst kunnen doen om te helpen bij het zoeken van biologische familie. Het ministerie van Justitie beslist waar de subsidie naar toe gaat, zo bevestigt FIOM.

Kritisch op rol FIOM

Hoewel de geadopteerden blij zijn met toekenning van subsidie voor zoektochten, zijn ze ook kritisch op de samenwerking met FIOM. "Dit is de Nederlandse tak van International Social Services (ISS), die zelf betrokken zijn bij adopties", zegt Chamila Seppenwoolde van United Adoptees International (UAI). In een reactie op de brief van Justitie schrijft UAI dat "van enige informatievoorziening richting FIOM/ISS geen sprake kan zijn".

Het is dus de vraag in hoeverre de belangengroepen bereid zijn om hun informatie te delen met FIOM en of de subsidieregeling wel uitgevoerd zal kunnen worden.

De belangengroepen UAI, Mijn Roots, Stichting Shapla en Plan Angel vragen het ministerie van Justitie om de rol van het FIOM te heroverwegen. Against Child Trafficking (ACT) noemt de samenwerking met FIOM onacceptabel. "FIOM/ISS is betrokken bij deelname aan het corrupte adoptiesysteem, het kan niet zo zijn dat zij worden aangesteld als coördinator", reageert Arun Dohle.

Truus Groot van FIOM zegt in een reactie dat FIOM gebruik maakt van het netwerk van ISS. "Sommige organisaties daarin hebben zich inderdaad beziggehouden met adopties, dat klopt. Maar vergeten wordt dat zij er juist ook voor hebben gezorgd dat er meer regelgeving kwam op het gebied van adoptie. Ik begrijp dat kritiek wel, maar ik denk dat we beter kunnen samenwerken."

Het ministerie van Justitie zegt dat de subsidieregeling zal worden aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer, in de aanloop naar een algemeen overleg volgende week.

