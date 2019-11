Asielaanvragen Moldaviërs zo goed als kansloos, waarom komen ze toch?

In één week tijd zijn twee grote groepen Moldaviërs naar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel gekomen. Afgelopen zaterdag een busje met negentien mensen en gisteren een touringcar met 65 personen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Veiligheid en Justitie bevestigt dat het aantal Moldaviërs dat zich in Nederland meldt de laatste weken toeneemt. "Afgelopen week zijn er tussen de 350 en 400 Moldaviërs opeens naar Ter Apel gekomen."

In Moldavië is geen oorlog en migranten uit het land maken hier bijna geen kans op asiel. "Bij degenen waarmee de IND al gesproken heeft, kan nul inwilliging zijn", zegt Broekers-Knol. Waarom proberen ze het dan toch?

In Ter Apel sprak Nieuwsuur met een aantal Moldavische asielzoekers. "Het leven in Moldavië is nu echt zwaar. Er is geen werk", zegt een van de migranten. "We krijgen geen uitkering en er is geen werk te vinden, waardoor we in Moldavië zouden kunnen blijven. Dus moeten we het elders zoeken om te kunnen leven met ons gezin. Wat moeten we anders? Anders redden we het niet."

"We zijn hier met de bus heen gekomen, want er is daar geen werk", zegt een ander. "Er is daar niets, dus zoeken we het hier. Want waar moeten we heen?"