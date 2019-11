Bus met 65 Moldaviërs onderschept in Ter Apel, chauffeur en bijrijder opgepakt

Medewerkers van het asielzoekerscentrum schakelden de marechaussee in toen zij een groep van ongeveer twintig mensen vanuit de touringcar het terrein op zagen lopen. De touringcar stond 500 meter van de ingang geparkeerd. Toen de marechaussee de inzittenden controleerde, bleek dat niemand geldige reispapieren bij zich had.

Het is de derde keer in korte tijd dat de marechaussee een bus onderschept met Moldaviërs. Afgelopen vrijdag werd een 34-jarige man aangehouden die 19 Moldaviërs in zijn busje had en in augustus werden in Ter Apel twee mannen aangehouden die tien Moldaviërs in een personenbusje vervoerden.