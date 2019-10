'Zorg verwarde personen nog meer op bordje politie door nieuwe wet'

Van Dijk verwacht nog meer incidenten met verwarde personen die op het bordje van de politie komen, als in januari de nieuwe wet van kracht wordt. "Het is natuurlijk mooi als meer mensen thuis hulp kunnen krijgen, maar we zien dat die hulp er nu al niet voldoende is en wij vinden dat de gemeente nog meer dan nu daar de regie moet pakken."

Burgemeester Spies deelt de zorgen van de politie en de ggz-instellingen. "Het is echt dweilen met de kraan open op dit moment, om de zorg voor deze mensen - die ook echt die zorg nodig hebben - beter geregeld te krijgen."

De crux van het probleem is onder andere dat de privacy van patiënten voorop staat en politie en ggz-instellingen daarom informatie niet kunnen delen. Daarnaast wijst Spies naar het personeelstekort in de zorg als belangrijke oorzaak. "En dat hebben we per 1 januari niet opgelost."

Beschikbare bedden

In Almere doen politieambtenaren dagelijks hun uiterste best om de mensen op te vangen die dringend hulp nodig hebben. Volgens teamchef Paul van den Assum gaat de zorg voor deze mensen altijd voor. "Voor hulpverlening zijn we er altijd. Dat gaat vóór de opsporing. We laten altijd de dief lopen als iemand in gevaar is of als iemand een gevaar is voor anderen."

Van den Assum zegt dat de groep mensen met verward gedrag steeds complexere problemen heeft. "Dat is omdat vaak meerdere problemen samenkomen, bijvoorbeeld drugsverslaving, woningnood, schulden en lichtelijk verstandelijke beperkingen. Of een combinatie van allemaal."

Ook de afname van het aantal beschikbare bedden in ggz-instellingen en het doel om steeds meer mensen thuis te behandelen, zijn een oorzaak.