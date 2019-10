Van zaterdagmorgen tot nu: dit weten we over de 'bioscoopmoorden'

De verdachte uit Rotterdam en de slachtoffers kennen elkaar niet volgens de politie. Over een mogelijk motief wordt gespeculeerd in de media, maar de feiten zijn nog niet boven tafel.

De bekenden en familieleden van S. die reageren in kranten, schetsen het beeld van een man die psychisch in de war is. Hij zwierf volgens diverse media al een tijdje rond in Groningen.

Er komen uiteindelijk 200 tips binnen over de zogenoemde 'bioscoopmoorden'.

Zondagochtend

De politie weet de locatie van de voortvluchtige verdachte te achterhalen. Ergün S. is in de omgeving van het Hoendiep, in het westen van Groningen. Rond 10.00 uur ziet iemand van het arrestatieteam hem lopen bij een tankstation, met een mes in zijn hand.

De verdachte neemt volgens de politie een dreigende houding aan. Daarom vuurt de agent op S., die gewond raakt.

Hier zie je de plek van de arrestatie en vertelt de politie wat er is gebeurd: