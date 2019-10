Twee lichamen gevonden in Groningse bioscoop; politie gaat uit van misdrijf

In een bioscoop in het centrum van Groningen zijn vanochtend twee lichamen gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf.

Meer details kan de politie nog niet geven. De lichamen zijn gevonden in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Het gaat om een van de grootste bioscopen in Nederland: het complex telt vier verdiepingen en negen zalen.

De politie heeft nog niet duidelijk gemaakt waar de lichamen zijn aangetroffen, maar spreekt het gerucht dat ze in een parkeergarage lagen tegen.

RTV Noord meldt dat de omgeving van het complex is afgezet. Dat heeft grote gevolgen voor het verkeer in Groningen: het Gedempte Zuiderdiep is een van de belangrijkste verkeersaders in de stad. Bijna al het bus- en fietsverkeer in het centrum maakt er gebruik van.