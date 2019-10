Politie zoekt naar 33-jarige man om bioscoopmoorden Groningen

Volgens de politie is de verdenking heel sterk. "Het is ook een ernstige verdenking, daarom kunnen mensen hem beter niet zelf benaderen", aldus een woordvoerder. Mensen wordt opgeroepen de gratis Opsporingstiplijn (0800-6070) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) te bellen.

De woordvoerder wil niet zeggen waar de politie de 33-jarige man van kent. Hij heeft meerdere verblijfplaatsen in Nederland en is de afgelopen dagen in Groningen gezien.

De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt omdat nog niet alle nabestaanden zijn ingelicht.