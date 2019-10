Wie wil er nog boer worden? 'Ik ben het kotsbeu hier'

Jordy zit in de tweede klas van de MBO-landbouwschool Curio in West-Brabant in een klas van tien leerlingen. Een krimpend aantal, volgens leraar René Vermunt. "Ik kan me nog herinneren dat toen ik twintig jaar geleden begon op school je hier nog twee klassen van twintig had."

Het zit Vermunt dwars dat Den Haag steeds met nieuw beleid komt waarbij de ene maatregel schuurt met of zelfs haaks staat op de vorige. "Iedere vier jaar zitten er weer nieuwe mannetjes op die stoelen. Die zijn niet te sturen, hebben een eigen agenda."

"Over drie jaar is het weer iets anders. Dan beginnen de leerlingen te steigeren. Dan zeggen ze: 'Meneer, het klopt niet wat u vertelt.' Mijn antwoord: 'Het ligt niet aan mij, maar aan de politiek. Die is niet te vertrouwen. Dat vind ik echt."

Jordy: "Af en toe lopen de discussies over hoe het gaat uitpakken heel hoog op bij ons in de klas. De een denkt: 'Er zit wel toekomst in ons vak'. De ander zegt: 'Het kan zo echt niet'. En dan willen de discussies nog wel eens hoog oplopen."