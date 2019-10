TNO: Nederland relatief grootste producent stikstof van Europa

Nederland neemt niet alleen een bijzondere positie in omdat we zo'n dichtbevolkt land zijn, vertelt Denier van der Gon van TNO. "Neem een stad als Parijs. Die is nog veel dichter bevolkt dan bijvoorbeeld de regio Amsterdam. Toch is daar het stikstofprobleem veel minder groot. Het verschil is dat er in en vlak bij Parijs veel minder intensieve veeteelt plaatsvindt."

Er is discussie over de modellen en metingen die gebruikt worden bij het stikstofprobleem. Vooral het RIVM is hierbij het mikpunt; boeren en enkele politieke partijen wantrouwen de gebruikte methoden.

Denier van der Gon zegt dat er in de stikstofproblematiek veel onzekerheden zijn. "Maar we hebben het nu over de beste schattingen die er zijn. Andere modellen die wij gebruiken geven vergelijkbare uitkomsten. Meer metingen kunnen natuurlijk helpen om de discussie beter te kunnen voeren. Maar het landelijke beeld zal er niet door veranderen", zegt de TNO-onderzoeker.

Aandeel boeren kan nog groter blijken

"Wat iedereen altijd vergeet is dat de onzekerheid ook de andere kant op kan vallen. Dat wil zeggen dat als de onzekerheid verkleind wordt door meer metingen het nog maar de vraag is hoe het plaatje er dan uit ziet. Het kan zijn dat de boeren dan een iets minder groot aandeel hebben, maar het kan ook net zo goed andersom uitpakken."

De kritiek op het RIVM vindt hij onterecht. "Het RIVM krijgt een bepaald budget. Dit is in de loop der jaren alleen maar minder geworden. Dan kun je moeilijk het RIVM verwijten dat ze niet nog meer metingen doen. Destijds leek het waarschijnlijk een zinvolle bezuiniging."

Wel pleit TNO ervoor om een grootschalig landelijk monitoringsprogramma op touw te zetten, met zowel locaties op de grond als vanuit de ruimte. Want vermindering van de onzekerheden zal de besluitvorming over maatregelen ten goede komen.