Omstreden PvdD-voorzitter: Het is geen coup, ik wil discussie

"Het is wel lastig, ja. Het is niet een normaal voorzitterschap." Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van de Partij voor de Dieren reageert vanavond in Nieuwsuur op de ontstane strubbelingen binnen de partij. Wolswinkel wil een discussie over de koers. "Zijn er manieren om nog meer te bereiken en is de houding die we hebben ook in de toekomst het meest effectief?"

Het partijkader is zeer gepikeerd dat Wolswinkel dit überhaupt aan de orde stelt. "Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coupe heb gepleegd."

Wolswinkel werd in maart onverwacht tot voorzitter gekozen, boven de kandidaat die door de partij was voorgedragen. Na het opstappen van Femke Merel Kooten uit de fractie, pleitte hij al voor een open discussie. Nu Marianne Thieme vertrekt als partijleider doorbreekt hij het stilzwijgen dat hem door zijn bestuursgenoten is opgelegd.

Focus

Niko Koffeman, senator en mede-oprichter van de partij, vindt de wijze waarop Wolswinkel de partij in het nieuws brengt schadelijk. "Dit gaat niet over dieren, maar over hem. Het is een jong iemand die vragen heeft. Maar een vraag stellen, betekent niet dat er een koerswijziging moet komen." Ook Marianne Thieme vindt het "totaal geen tijd" voor een nieuwe koers.

De nieuwe fractievoorzitter Esther Ouwehand sluit zich daarbij aan. "Dat er in de media een discussie komt over de koers, wat geen weerspiegeling is van wat de leden hebben vastgesteld, doet de partij geen goed." Zij vindt dat de partij focus moet houden op dieren, natuur en milieu. De partij heeft geen tijd om zich met andere zaken bezig te houden, daar zijn andere partijen voor.