Groep experts: Voorkom onnodige pensioenkortingen, pas regels aan

Een deel van de dreigende pensioenkortingen is onnodig. Dat betogen meer dan veertig experts in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ze willen dat de regels worden versoepeld zodat er straks niet of minder hard in de oudedagsvoorziening gesneden hoeft te worden.

Volgens de groep - met daarin onder meer hoogleraren en mensen uit het bedrijfsleven - moeten de pensioenfondsen zich van het kabinet nu onterecht arm rekenen. Die fondsen moeten in de boekhouding doen alsof hun beleggingen in de toekomst niet meer zullen opbrengen dan de huidige rente op risicovrije leningen. En omdat die rente momenteel extreem laag is, moeten fondsen dus doen alsof de waarde van hun bezit vrijwel niet zal groeien.

Verder de put in

Daardoor hebben ze te weinig geld in kas om straks alle pensioenen te betalen. Dat uitgangspunt is volgens de groep experts niet realistisch en dat boekhoudsysteem moet volgens hen veranderd worden. "Anders rekenen we onszelf alleen maar verder de put in. Ons pensioenstelsel en zijn miljoenen deelnemers verdienen beter."