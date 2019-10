Oud-NAVO-topman: Koerdische bondgenoten verraden door hun grootste beschermheer de VS

De wereld maakt zich grote zorgen over de Turkse invasie in Syrië. Het Nederlandse kabinet wil inzetten op maatregelen in Europees en in NAVO-verband. "We moeten juist met Donald Trump in gesprek. Hij kan zich niet permitteren om van de een op de andere dag weg te lopen", zegt Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO.

"Niet blijven roepen in de media, maar praten." Of praten met Washington zin heeft, "is een tweede", zegt De Hoop Scheffer. "Maar als je het niet probeert, weet je het antwoord niet."

De VS heeft per definitie een rol om zich te bemoeien in de wereld, zegt De Hoop Scheffer. "De Pax Americana. Trump kan zijn rol in een van de meest complexe delen van de wereld, het Midden-Oosten, niet beëindigen en zeggen 'zoek het zelf maar uit'. Dat leidt tot zeer ongewenste en gevaarlijke complicaties."

Verraden

"De Koerdische bondgenoten zijn gewoon verraden door hun grootste beschermheer, de Amerikanen. Dat is zeer ernstig", zegt De Hoop Scheffer. "Een deel van de Koerden heeft als bondgenoot IS verslagen en waanzinnig hard gevochten tegen IS. Dit is een erg slecht teken naar andere bondgenoten. Dit is een escalatie die zo snel mogelijk moet stoppen."

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg "alle aspecten" van de crisis in Syrië als gevolg van de Turkse militaire operatie. De kwestie komt later in de week ook aan de orde bij de EU-top van regeringsleiders in Brussel.

Een woordvoerder zegt dat de Europese Commissie een "kristalhelder" standpunt heeft ingenomen. Dat komt erop neer dat Turkije onmiddellijk moet stoppen met de actie en dat er alleen een politieke oplossing is voor het conflict in Syrië. De Turkse actie bedreigt bovendien de strijd tegen IS.

De Hoop Scheffer: "IS moet je hier zeker bij benoemen, de kampen de gevangenissen waar IS'ers zitten. Wat gaat daar straks gebeuren? Wie gaan die bewaken? Of komt er straks een zwerm massamoordenaars vrij? Leidt deze operatie niet tot een heropstanding van IS en wat betekent dat voor onze samenlevingen? We moeten echt redden wat er te redden valt."