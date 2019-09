Tumult in de moslimgemeenschap na onderzoek salafistische scholen

Lastercampagnes

Verschillende salafistische organisaties richten zich op de Marokkaans-Nederlandse moslims die zich deze week in Nieuwsuur negatief hebben uitgelaten over het salafisme. De Haagse As Soennah-moskee verwijt hen "media en politici met een dubbele agenda" na te "papegaaien".

"De vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap gaan in dezen niet vrijuit", zo stelt de moskee, die zich eveneens tegen burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem richt. Hij heeft volgens de moskee ook "een duit in het zakje gedaan door op te roepen tot een verbod op salafistische organisaties". Marcouch was gisteravond te gast in Nieuwsuur.

Said Bouharrou, die de koepel van Marokkaanse moskeeën in Nederland bestuurt, zegt via telefoontjes en berichten op Whatsapp te horen te krijgen dat hij "moslims uit elkaar speelt" en "voor verdeeldheid zorgt". "Er wordt druk uitgeoefend, er zijn lastercampagnes", vertelt hij. Hij sprak deze week zijn zorgen uit over de invloed van het salafisme binnen het irreguliere onderwijs.