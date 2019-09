Burgemeester Marcouch: 'We hebben nu actie nodig tegen salafistische organisaties'

"Meisjes en jongens mogen elkaar niet aankijken, zorg dat je geen kleding van "ongelovigen" draagt en Allah verafschuwt homoseksualiteit."

De verontwaardiging over het lesmateriaal op islamitische basisscholen in Nederland, die door de overheid worden gefinancierd, is groot. Zo groot dat de VVD en PvdA pleiten om artikel 23 van de grondwet aan te passen.

De verontwaardiging volgt op publicaties van Nieuwsuur-onderzoek in samenwerking met NRC, naar het lesmateriaal op islamitische basisscholen in Nederland. Daarbij kwamen ook de salafistische weekendscholen aan bod waar de Onderwijsinspectie geen toegang heeft.

Vergiftigd

"Het gaat niet om artikel 23 in de grondwet", zegt de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. "Je moet het salafistische onderwijs aanpakken. Daar worden kinderen vergiftigd en radicaliseren ze." Al sinds de jaren 80 is er dit soort onderwijs in Nederland, zegt Marcouch. "Met dit gedachtengoed heeft Mohammed B. Theo van Gogh vermoord, trekken ze naar Syriƫ."

Kinderen gaan er makkelijk in mee, zegt Marcouch. "Dit is het voorportaal van de gewelddadige jihad. Deze jongeren gaan denken dat ze een daad moeten stellen en wat moeten doen."