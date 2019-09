Euthanasie-Arts voor de rechter: waarom juist deze zaak?

Een unieke zaak: voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002 vervolgt het OM een arts om euthanasie bij een zwaar demente vrouw. De aanklacht is moord, maar het OM eist geen straf.

Door deze rechtszaak liggen allerlei details nu onder een vergrootglas. De demente vrouw woonde zeven weken in een verpleeghuis, waar ze nooit terecht had willen komen. Ze had een eerder opgestelde euthanasieverklaring en haar man steunde de levensbeëindiging, maar de arts in het verpleeghuis heeft niet aan de patiënt zélf gevraagd of ze echt dood wilde. Volgens de arts was het zinloos om de patiënt hier naar te vragen omdat de patiënt wilsonbekwaam was.

Zorgvuldigheidseisen

Euthanasie bij vergevorderde dementie waarbij de patiënt wilsonbekwaam is, of als er twijfel bestaat over de wilsbekwaamheid van de patiënt, komt zelden voor. Van de bijna 62.000 keer dat in Nederland euthanasie plaatsvond sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002, gebeurde dat slechts in vijftien gevallen.

Bij drie van die vijftien gevallen kwam de commissie, die achteraf oordeelt of een euthanasie volgens de wet zorgvuldig is verlopen, tot de conclusie dat er 'niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan'.