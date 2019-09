Algemeen deken: sociale advocatuur in acute nood, staken niet uitgesloten

Zeven uur voor een zaak

De algemeen deken waarschuwt dat mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen straks in de kou staan, omdat er in de toekomst mogelijk geen sociaal advocaten meer zijn. Sinds 2015 zijn er al 350 advocaten gestopt en op dit moment overweegt nog eens 70 procent te stoppen als de situatie niet verbetert.

Advocaat Sanne van Oers is een van hen. "Als er niks gaat veranderen dan denk ik dat het uiteindelijk noodzakelijk zal zijn om te stoppen. Dit houdt niemand vol." Ze vertelt dat ze aan zaken veel meer tijd kwijt is dan dat de overheid daarvoor stelt, en daardoor dus weinig geld overhoudt.

"Neem een zaak tegen een uithuisplaatsing van kinderen. Daar krijg je zo'n zeven uur de tijd voor. En daarin moet alles gebeuren: het gesprek met je cliënt, alle stukken verzamelen en opstellen, de zitting, de nabespreking. Ik denk dat ik daarvoor zeker drie tot vier keer zoveel uren moet maken."

Voor zo'n zaak krijgt Van Oers 700 euro. "Dat is 100 euro per uur, maar daarvan houd je dus eigenlijk maar 25 euro over. Bovendien is dat ook niet je inkomen, maar dat is je omzet. Daar moet je dus alles van betalen. Je huisvesting, alles wat er in het kantoor nodig is, de secretaresse, noem maar op."