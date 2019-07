Topambtenaar aangesteld om problemen UWV te verhelpen

De Raad van Bestuur van het UWV is tijdelijk uitgebreid om de problemen die eerder door Nieuwsuur zijn blootgelegd te helpen bestrijden. Het gaat om topambtenaar Janet Helder, die nu nog bestuurslid is bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze begint op 1 oktober.

Helder moet erop toezien dat het UWV beter controleert of uitkeringen wel terecht worden toegekend. Ook moet ze ervoor zorgen dat medewerkers van het UWV beter in de gaten krijgen welke zaken extra gevoelig liggen, zoals de uitkeringen aan gedetineerden of Poolse WW'ers die lang op vakantie gaan en hun uitkering blijven ontvangen. Dit jaar heeft Nieuwsuur meermaals over deze problemen bericht.

Telkens werd minister Wouter Koolmees verrast door de problemen. Het is ook een taak van bestuurslid Helder om te voorkomen dat de minister via de pers moet horen van problemen die binnen het UWV al lang en breed bekend zijn.