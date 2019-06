Nieuwe problemen UWV: onterechte uitkeringen voor gevangenen

Geen oplossing

Opnieuw komt nu via de media naar buiten dat het UWV het niet lukt om een eenvoudige taak met detentiemeldingen op een goede manier uit te voeren. Medewerkers deden de afgelopen jaren ten minste vijf onderzoeken naar de problematiek. Ook de Raad van Bestuur is op de hoogte. Maar tot een oplossing is het nog niet gekomen.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat minister Koolmees niet op de hoogte is van de problemen. Het ministerie gaat nu met het UWV in gesprek om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Vorig jaar bleek dat de minister niet goed geïnformeerd was over de WW-fraude. Hij beloofde toen beterschap aan de Tweede Kamer.