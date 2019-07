Advocaat van Nederlandse IS-vrouwen overweegt kort geding tegen overheid

Het kabinet heeft in juni al laten weten dat het terughalen van de vrouwen "momenteel niet op een veilige en verantwoorde manier gerealiseerd kan worden". Het zou te gevaarlijk zijn voor de Nederlandse autoriteiten. Terwijl de Rechtbank Rotterdam in januari de uitlevering en de gevangenneming van Nederlandse vrouwen in Koerdische kampen in Syrië heeft bevolen.

Advocaat André Seebregts staat Nederlandse IS-vrouwen in Syrië bij, zij willen terugkeren naar Nederland. Seebregts is zelf naar Syrië afgereisd om te spreken met zijn cliënten en om te zien of het daar écht zo gevaarlijk is. "Het lijkt erop dat dat echt niet het geval is. Voor zover er risico's zijn, zijn die te beheersen. Dat moet echt niet in de weg staan voor het ophalen van deze vrouwen en voor deze kinderen."

Seebregts is van plan om een kort geding aan te spannen tegen de Nederlandse overheid. "We hebben geprobeerd alle ruimte te geven bij deze onderhandelingen, maar als we echt vastlopen, dan moet het stoppen."