Nog geen schadevergoeding Nouri: 'Binnen half jaar juridische stappen'

Als Ajax binnen een half jaar niet met een schadevergoeding komt, neemt de familie van Abdelhak Nouri juridische stappen. "En zoveel eerder als noodzakelijk", zegt John Beer, de advocaat van Nouri's familie, in Nieuwsuur.

Het is precies twee jaar geleden dat Nouri (22) tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk een hartstilstand kreeg. Hij liep daarbij hersenschade op en is sindsdien dag en nacht afhankelijk van zorg.

Vorig jaar erkende Ajax volledige aansprakelijkheid omdat de eerste behandeling van Nouri op het veld tekortschoot. "De gesprekken over een vergoeding lopen niet makkelijk", zegt Beer. "Je kunt registeren dat er niet heel erg ruimhartig tegenover de familie wordt gehandeld. Op een gegeven moment zullen we naar de rechter of arbitragecommissie moeten gaan."

Situatie 'onveranderd'

Ondertussen is de medische situatie van Nouri volgens de advocaat niet veranderd. "Als je iemand niet reanimeert terwijl hij een hartstilstand heeft, bereikt het zuurstofrijke bloed de hersenen niet. Als dat een tijd duurt, sterven de hersencellen af en die groeien niet meer bij. De neurologische situatie blijft gelijk."

Er is volgens Beer sprake van een "subcomateuze situatie waarin er subtiel contact met name tussen de familie en Abdelhak mogelijk is".

"Hij is zich bewust van zijn situatie, denk ik. De familie is daarvan overtuigd. Een gesprek is niet mogelijk, maar de indruk is dat hij echt gevangen is in een lichaam dat hem het volstrekt onmogelijk maakt om naar buiten toe op een normale manier te communiceren. Hij kan het ook niet duidelijk maken. Dat moet vreselijk zijn."