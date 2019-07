Twee jaar na hartstilstand Nouri pleiten cardiologen voor betere controles

Verouderd protocol

Cardiologen begonnen de zoektocht naar betere hartscreening vanuit onvrede. Ze zien dat een groot gedeelte van de sportwereld werkt met een protocol dat al sinds 2004 bestaat, maar nooit echt is herzien.

Dit zogenoemde Lausanne-protocol (vernoemd naar de plek waar het bedacht werd: het hoofdkantoor van het Olympisch Comité in Lausanne) is een standaardwerkwijze om hartproblemen vroeg te ontdekken. Het protocol bestaat uit een vaste combinatie van vragenlijsten, lichamelijk oefening en een hartfilmpje.

Nu, vijftien jaar later, vinden de cardiologen van het UMC Amsterdam dat het tijd is voor aanpassingen. Hoewel er in de afgelopen jaren diverse technieken zijn bijgekomen om efficiënter en sneller stoornissen op te sporen, is het protocol nooit aangepast.

Ook is er onder sportcardiologen over de hele wereld verdeeldheid over welke techniek het beste werkt voor het screenen van sporters. Met dit nieuwe initiatief moet daar nu een eind aan komen.

"Het hartfilmpje levert niet genoeg informatie op", stelt Jørstad. "En andere onderzoeken die we toen hadden waren óf ontzettend moeilijk, óf extreem duur. Nu kun je echo's overal maken. MRI's kunnen sneller en accurater. We kunnen de genen testen, we kunnen invasieve testen doen. We zien: hoe beter de techniek wordt, hoe beter we begrijpen hoe het hart in elkaar zit."