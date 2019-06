Processierups, tijgermug, reuzenteek: 'Insecten zijn bezig aan een enorme volksverhuizing'

De volksverhuizing van mediterrane insecten is een natuurlijk effect van de natuur, zegt dennenprocessierups-expert Silvia Hellingman. "In het zuiden van Europa zijn veel bosbranden geweest, waardoor rupsen genoodzaakt zijn om te migreren. Die gaan dan noordwaarts."

Ze beaamt het gebrek aan kennis in Nederland en zegt dat bijvoorbeeld de dennenrups Nederland in rap tempo nadert. "Hij is er nog niet, maar zit nu wel ergens in België, Luxemburg. Het is een kwestie van tijd voordat dit beest hier opduikt."

Ze onderzoekt de natuurlijke vijanden van de processierups en is de enige die dat in kaart brengt. "De dennenrups is echt veel gevaarlijker dan de eikenprocessierups. Zeker als ze de bomen verlaten om zich te verpoppen. Ze houden ellenlange processies en graven zich dan in."

"Dan gaan ze 's nachts onder deurposten of brievenbus zitten. Ze hebben veel meer brandhaarden dan de eikenprocessierups. Het zijn echt heel vervelende beesten."

Exotisch

Harald Wychgel van het RIVM, dat zich bezighoudt met ziektes door exotische insecten, onderschrijft de waarschuwing voor gevaarlijke nieuwe insecten in Nederland. "Het is de vraag of ze hier kunnen overleven. Maar als het warmer wordt, zullen andersoortige beestjes zich hier kunnen vestigen."

Twee weken geleden werd in Lelystad door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een exotische mug ontdekt: de Aedes flavopictus, een soort die op de tijgermug lijkt. Het insect komt normaal gesproken voor in Japan en Korea en was nog nooit in Nederland gezien.