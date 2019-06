Kinderombudsman doet voorstel voor terughalen IS-kinderen

Het oordeel van deze commissie zal per kind moeten leiden tot een besluit. "Door per kind te bekijken wat in zijn of haar belang is, hoe dat zich verhoudt tot andere belangen waaronder de veiligheid - en wat het beste besluit is, kunnen alle relevante aspecten per geval worden meegenomen en ontstaan verschillende mogelijkheden qua uitwerking."

De Kinderombudsman waarschuwt dat niets doen geen optie is. "Mensen die tegen repatriëring zijn, reageren op basis van angst. Maar kinderen daar laten, betekent eigenlijk dat je een hele generatie opgeeft, met alle gevaren van dien. Daar zijn zelfs de terrorisme-experts het over eens."

Ze vindt dat er goed gekeken moet worden naar alle belangen. "Ook die van de samenleving. Maar als het te gevaarlijk is om een kind terug te halen, dan moeten we kijken wat we binnen die context kunnen doen." Ze denkt dan aan behandeling en educatie.