'Na deze twee wezen zullen er zeker meer IS-kinderen worden teruggehaald'

Er kleeft wel een risico aan het terughalen van kinderen die deels in het kalifaat zijn opgegroeid, zegt deradicaliseringsdeskundige Omar Ramadan. Vaak hebben de kinderen, zeker de jongens, vanaf een jaar of 9 al gevechtstraining gekregen van IS. Veel van hen hebben trauma's opgelopen. "Maar dan nog kun je je afvragen of je jongens van die leeftijd aan hun lot moet overlaten in de woestijn."

Net als Van San denkt Ramadan dat Nederland uiteindelijk geen andere keuze heeft dan de Nederlandse IS-kinderen terug te halen. "Zelfs als je niet de morele of juridische verantwoordelijkheid voelt om ze terug te halen en je je alleen maar over de veiligheid in Nederland ontfermt, dan moet je realiseren dat als je ze daar laat ze meer tikkende tijdbommen zijn dan als je ze in Nederland re-integreert."

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zei recent tegen Nieuwsuur ook dat het niet terughalen van de kinderen uit Irak en Syrië een veel groter risico is. "Daar zullen ze alleen maar verder achtergesteld raken en wellicht radicaliseren", aldus Jo Becker.

"Bovendien", zegt Ramadan, "zijn daar nauwelijks 15-, 16-jarige Nederlandse kinderen. Veruit de meesten zijn jonger dan 4 en een flink aantal is jonger dan 8. Vaak zijn ze daar geboren."

Onveilig gebied

Maar minister Grapperhaus zegt niet actief kinderen terug te willen halen omdat ze in 'onveilig gebied' zitten "waar we dus geen vertegenwoordigers van de Nederlandse regering heen sturen". Het is dan ook opvallend dat Nederland betrokken was bij de Franse operatie om de twee weeskinderen (samen met twaalf Franse kinderen) terug te halen. In een filmpje van de overdracht is een hoge ambtenaar van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken te zien.

"Het lijkt dus wél mogelijk te zijn", zei de advocaat van de familie van de twee teruggehaalde wezen, André Seebregts, tegen de NOS. "Als de goede wil er maar is, en dit lijkt blijk te geven van die goede wil - zowel aan de kant van de Koerden als aan de kant van de Nederlandse autoriteiten. Het zou het begin kunnen zijn van veel meer, ik hoop het."

"Al die jonge onschuldige kinderen moeten terugkomen en het kan wel", zegt Seebregts. Ramadan beaamt dat: "De veiligheidssituatie kan verbeteren", zegt Ramadan. "En de kinderen kunnen ook naar andere, veiligere plekken worden gebracht. Er zijn wel opties."