Advocaat van uit Syrië teruggehaalde kinderen: 'Het kan dus wel'

"Al die jonge, onschuldige kinderen moeten terugkomen." Advocaat André Seebregts zegt dat in reactie op het nieuws dat het ministerie van Buitenlandse Zaken erin geslaagd is twee Nederlandse weeskinderen terug te halen uit Syrië. Hij is de advocaat van de familie en spant zich in voor meer Nederlandse kinderen die vastzitten in Syrië.

Seebregts zegt ook pas kort geleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken te hebben gehoord dat de twee kinderen terugkomen. Hoe dat precies gelukt is, weet hij niet precies.

Maar ook hem is opgevallen dat een hoge Nederlandse ambtenaar, directeur consulaire zaken Jan Willem Beaujean, zichtbaar is in een filmpje waarin de overdracht wordt bezegeld. Volgens de Koerdische autoriteiten gebeurde dat in het Noord-Syrische Ain Issa, in de buurt van het Koerdische kamp waar de Nederlandse kinderen vastzaten.

Als Beaujean inderdaad in Ain Issa was is dat relevant voor andere Nederlanders, onder wie veel kinderen, die vastzitten in de regio, zegt Seebregts. "Het lijkt dus wel mogelijk te zijn, als de goede wil er maar is, en dit lijkt blijkt te geven van die goede wil - zowel aan de kant van de Koerden als aan de kant van de Nederlandse autoriteiten. Het zou het begin kunnen zijn van veel meer, ik hoop het."

Het kabinet heeft als beleid dat het niet actief Nederlanders terughaalt uit het gebied, met het argument dat het er onveilig is en dat het geen Nederlandse vertegenwoordigers wil blootstellen aan de gevaren. "Dat argument lijkt enigszins te worden ondermijnd", zegt de advocaat.

Precedentwerking

Seebregts vertegenwoordigt onder meer twee kinderen van wie de moeder is overleden en de vader in Syrië in de gevangenis zit. De advocaat vindt hun situatie vergelijkbaar met die van de weeskinderen die nu zijn teruggehaald. "Ook die verkeren in moeilijke omstandigheden, slechte hygiëne, gebrek aan eten, vaccinaties, medicijnen. Dat geldt eigenlijk voor al die kinderen die daar zijn, maar voor deze zeker."

Hij vindt dat van het tweetal dat nu teruggehaald is, precedentwerking moet uitgaan: "U kunt zich voorstellen dat ik me zeker op dat standpunt ga stellen en dat ik daar met hernieuwde krachten achteraan ga. Al die jonge onschuldige kinderen moeten terugkomen en het kan wel. Dus enige precedentwerking heeft het wel ja."