WODC-affaire: strafrechtelijk onderzoek gestart naar bronnen Nieuwsuur

'Lekken schaadt veiligheidsgevoel'

Het strafrechtelijk onderzoek dat nu loopt, is gericht tegen de bronnen van Nieuwsuur die aan de basis stonden van het onthullen van de inmiddels erkende misstanden binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Eerder garandeerde minister van Justitie Ferd Grapperhaus nog expliciet aan de Tweede Kamer dat hij niet naar de geheime journalistieke bronnen op zoek was. Grapperhaus zei op 23 januari vorig jaar over die bronnen: "Ik kan u verzekeren dat er ook geen enkel onderzoek is gedaan naar wie dat verder zou zijn geweest. Dat is in ieder geval ook niet de cultuur die ik voorsta, dat wil ik hier hardop zeggen."

Nu is het volgens het ministerie toch nodig om de bronnen te achterhalen. Het ministerie schrijft in antwoord op vragen van Nieuwsuur: "Het verstrekken van dergelijk informatie aan derden staat op gespannen voet met de integriteit die de overheid dient te waarborgen als goed werkgever. Het lekken van informatie is ondermijnend voor het onderlinge vertrouwen en bovendien schaadt het in veel gevallen de privacy en het veiligheidsgevoel van medewerkers of andere betrokkenen."

Ook op een bericht dat afgelopen dinsdag op intranet van het ministerie van Justitie en Veiligheid verscheen over het strafrechtelijk onderzoek, stond niets over de misstanden die door de 'lekken' aan het licht zijn gebracht. In het bericht aan alle ambtenaren, benadrukte het ministerie juist hoe schadelijk lekken door ambtenaren is. "Een veilige werkomgeving ervaren medewerkers alleen als ze er van op aan kunnen dat (vertrouwelijke) informatie niet onbevoegd in handen van derden terechtkomt."

Verder stelt het ministerie in het intranetbericht het zelf jammer te vinden dat er nu een strafrechtelijk onderzoek 'nodig' is: "Dergelijk onderzoek zou niet nodig moeten zijn. Zoals hierboven beschreven hebben we mogelijkheden en instrumenten om zaken die wellicht niet door de beugel kunnen veilig te kunnen bespreken, te melden en goed te laten onderzoeken."