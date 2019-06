Taalachterstand voor het leven: groeiende groep jongeren verlaat school laaggeletterd

Een brief van de overheid lezen, foutloos een cv opstellen, begrijpen wat er in de krant staat; een groeiende groep Nederlanders heeft hier moeite mee omdat zij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst. Uit nieuw onderzoek van de Stichting Lezen & Schrijven blijkt dat 34 tot 44 procent van de schoonmakers, hulpkrachten in de bouw, industrie en landbouw en keukenhulpen laaggeletterd is.

De Onderwijsinspectie constateert dat leerlingen minder goed presteren op kernvakken taal en rekenen. Een groeiende groep jongeren komt zelfs laaggeletterd van school. Een zeer zorgelijke ontwikkelingen, want hierdoor daalt de kans op werk of een vervolgopleiding. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de aanpak van laaggeletterdheid.

Werkwoordvervoegingen

"'t Kofschip? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. De d's en de t's, dat gokte ik altijd maar." De 29-jarige Petra Deltenre krijgt extra Nederlandse les tijdens haar mbo-niveau-2 opleiding 'dienstverlening helpende plus'. Want Petra heeft grote moeite met taal. Samen met docent Nederlands Astrid Eilert oefent ze werkwoordvervoegingen, het formuleren van een zin en het schrijven van een verslag.

Hulp vragen bij taalproblemen is niet gemakkelijk, weet Petra. "Om toe te geven dat je ergens moeite mee hebt, is best lastig. Ik ben hier geboren en getogen in Nederland. Waarom zou een Nederlands meisje niet eens fatsoenlijk Nederlands kunnen schrijven, praten of noem maar op?"